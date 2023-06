Familienkomödien sind das, was Disney – abseits zugekaufter Marken wie Marvel oder Lucasfilm – am besten kann. Blöd nur, dass alle nach dem gleichen Muster gestrickt sind und in verschiedenen Variationen immer wieder die gleiche Geschichte erzählen. Die am Freitag auf Disney+ gelaufene Musicalkomödie "Der Beste der Welt" probiert’s mit Rap. Im Mittelpunkt steht der Bub Prem, ein Mathe-Genie.