Diese Geschichte beginnt im Jahr 2015. Zwei junge Frauen aus Syrien – Sara und Yusra Mardini – steigen in der Türkei in ein Boot. Ihr geografisches Ziel ist die Insel Lesbos, ihr Traum die Freiheit. Das Boot mit 19 Flüchtlingen gerät in Seenot, die beiden passionierten Schwimmerinnen, deren Lebensziel ein Start bei den Olympischen Spielen ist, ziehen es über viele Kilometer bis an den Strand von Lesbos.