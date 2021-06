Sommer 2019, das ausverkaufte Wembley-Stadion in London: Sängerin Pink tobt unter der Bühne mit Tochter Willow herum. Im nächsten Moment wird sie hochgefahren. Ohrenbetäubender Jubel! Von der liebevollen Mutter zum Megastar in nur wenigen Sekunden – die neue Doku "All I Know So Far" (Amazon Prime) begleitet die US-Amerikanerin auf ihrer "Beautiful Trauma"-Europatour.