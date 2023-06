Polizei auf Drogen

Thorsten Lannert (Richy Müller) taucht in der heutigen Stuttgarter Folge "Die Nacht der Kommissare" nicht zum Spaß in den nebeligen, Rausch ab. Vielmehr findet ihn sein Kollege Sebastian Bootz (Felix Klare) in diesem Zustand in einer Absturz-Bar. Im Neckar wurde der Kopf des Nachtclubbesitzers Kellermann gefunden. Es geistert die Vermutung durch diesen starken Tatort, der einschlägige Gastronom wollte ins Drogengeschäft einsteigen, was andere gar nicht wollten.