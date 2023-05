Disney arbeitet sich wieder einmal an einem Kinderbuchklassiker ab: Regisseur David Lowery lässt in seiner Version von Peter Pan für den Streaminganbieter Disney+ die Handlung zwar in ihren Grundzügen gleich, achtet aber auf mehr Diversität. Peter Pan und Fee Tinkerbell holen Wendy, die wie Peter Pan nicht erwachsen werden will, und ihre Brüder nach Nimmerland, wo sie gegen Captain Hook und seine Piraten kämpfen.