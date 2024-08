Per Seilbahn zum Bergbauernhof

Bergbäuerinnen in Südtirol stellen die Dokumentarfilmer Hubert und Matthias Schönegger in ihrer dreiteiligen Reportage (die ersten beiden Teile am Montag, ab 20.15 Uhr auf 3sat) vor und zeigen, mit wie viel Engagement die Frauen die Arbeit unter schwierigsten Umständen meistern. Etwa Michaela Gamper, die mit ihrem Mann den Gfallhof auf 1840 Metern Höhe in Schnals bewirtschaftet. Im Winter ist die hofeigene Seilbahn die einzige Möglichkeit, den Hof zu erreichen.