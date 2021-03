Tinder, Parship und andere digitale Verkuppler haben die Anbahnung von Partnerschaften aus dem analogen Raum gehoben. In der seit gestern laufenden Netflix-Serie "The One – Finde dein perfektes Match" (erste Staffel/acht Folgen) nach dem 2016 erschienenen Roman des Briten John Marrs entwickelt die skrupellos geschäftstüchtige Rebecca (Hannah Ware) nun ein Verfahren, das gemeinsames Glück per DNA-Test verspricht.