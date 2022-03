Sie gehören zum Frühling dazu: die munter zwitschernden Vögel. Was sie erzählen, spürte in der Reihe "Universum" die BBC-Doku "Musik liegt in der Luft – Attenboroughs lautstarke Tiere" (gestern, ORF 2) nach. Der britische Tierfilmer Sir David Attenborough öffnet dafür seine akustische Schatzkiste.