Minute zwei, auf der Fähre: Sie, Klara, beißt sinnlich in eine Zuckerstolle. Und lächelt ihn an. Und alles scheint klar: die aus Boston nach Schweden heimgekehrte Geigerin, die nach dem Tod ihrer Mutter deren Musikschule übernehmen will. Und er, Eric, passionierter Hobby-Ukulelespieler.