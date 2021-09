Ich muss jetzt aufhören, die Kinder haben Saft verschüttet." Das waren die letzten Worte, die Katja Bothe zu ihrem Mann Klaus gesagt hat. Das war am 11. September 2001. An diesem Tag hatte die gemeinsame Tochter Lara ihren dritten Geburtstag, während ihr Vater beruflich in einem Flugzeug von Boston nach Los Angeles saß. Ein Flugzeug, das wenig später in einen der Twin Towers geflogen war.