Norditalien ächzt

"Ein Lago Maggiore ohne Fische, ohne Fischer – das macht doch keinen Sinn“, klagt der Berufsfischer Giorgio, nachdem er, ohne einen einzigen Fisch im zweitgrößten See Italiens gefangen zu haben, ans Ufer zurückkehrt. Zum Zeitpunkt des Drehs der Reportage „Wasserkrise am Lago Maggiore“ (heute, 19.40 Uhr, ARTE, nachzusehen auf arte.tv) hat es in den vergangenen acht Monaten dort so gut wie gar nicht geregnet. Durch zu warmes Wasser werden die Fische immer weniger.