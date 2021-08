Neun Fremde teilen in der passend betitelten neuen Amazon-Serie "Nine Perfect Strangers" ein Ziel: sich in zehn Tagen Kur-Aufenthalt komplett zu verändern und die diversen emotionalen Wunden zu lecken. Geführt wird das Luxusresort "Tranquillum" von der esoterischen Russin Masha (Nicole Kidman).