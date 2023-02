Sie sind die Zeitzeugen der Zukunft: "Die Überlebenden von Mariupol" kommen in der gleichnamigen BBC-Dokumentation des britischen Filmemachers Robin Barnwell zu Wort (gestern, arte): die 29-jährige Anästhesistin Oksana, die Lehrerin Hanna, der Schauspieler Sergey, Alevtina hat die TV-Sendung "Guten Morgen, Mariupol" moderiert. Sie haben überlebt, was nicht in Worte zu fassen ist, aber die Bilder von Handyvideos erzählen.