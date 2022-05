Eine Gruppe junger Straftäter soll in einem Lager in den Bergen resozialisiert werden. Das geht natürlich relativ schnell einmal schief. Aus dem Bootcamp entwickelt sich in der achtteiligen Serie "Wild Republic" (seit heute auf ard.de, am Montag im ORF) ein Überlebenskampf, nachdem ein besonders fieser Betreuer nächtens ermordet worden ist. Die jungen Menschen hauen ab und schlagen sich auf eigene Faust durch.