Man spricht vom Münchhausen-Stellvertretersyndrom, sofern Eltern ihren Lebensinhalt aus der Überhöhung einer Krankheit ihrer Kinder ziehen. So tief sitzt die alleinerziehende Polizistin Maren (Inka Friedrich) noch nicht in der Tinte. Trotzdem ordnet sie ihr Leben dem Glück von Sonnenschein-Tochter Amelie (Anouk Elias) bedingungslos unter. So weit der Rahmen der ein bisschen zu leichten ARD-Tragikomödie "Zurück aufs Eis".