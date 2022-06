Zu seinen Wurzeln kehrt Rowan Atkinson in seiner neuen Netflix-Serie "Man vs. Bee" zurück: Nach seinen Ausflügen ins Kinofach muss der Brite in den zehn bis 20 Minuten kurzen Folgen des Comedy-Neunteilers als professioneller "Housekeeper" ein Luxusdomizil bewachen, während die Besitzer auf Urlaub sind. Doch schon beim Anläuten kriegt er es mit seinem Feind zu tun – einer Biene.