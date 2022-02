Leider, es wird nicht besser. In der vierten Folge "Schöpfung 2.0" von "Soko Linz" (heute in ORF 1) stoppeln sich die Schauspieler ihre Texte wieder notdürftig zu Dialogen zusammen, und dem nervigen Assistenten Aleks (Damyan Andreev) hat noch immer keiner das Skateboard in die Donau geschmissen. Er rollt und rollt durch die unrunde Krimi-Konstruktion.