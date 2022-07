Völlig zu Recht wurde Staffel 1 der starbesetzten Krimikomödie "Only Murders in the Building" (Disney+) für gleich mehrere Golden Globe Awards nominiert. Die Serie über drei New Yorker True-Crime-Fans – Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez –, die selbst in einen Mordfall verwickelt werden, überzeugte sowohl als spannendes Mörderrätsel als auch als augenzwinkernde Satire.