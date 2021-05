Es war in der 70er-Jahren, als das Geld auf Sparbüchern noch mit sieben Prozent verzinst wurde. Viele andere Aspekte von "Goldjungs", dem gestrigen TV-Film der Woche in der ARD, erinnerten an jüngste Bankenskandale der Gegenwart: Die satirische Erzählung mit der blendenden Michelle Barthel in der Hauptrolle der Sekretärin Marie Breuer schlängelt sich an der realen Pleite der Kölner Herstatt-Bank entlang, deren Habgier und katastrophales Wirtschaften 1974 mehr als 35.000 Menschen um ihr