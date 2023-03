Ein Mann sieht rot. Rasende Eifersucht, Brutalität, Mord, Femizid. Jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau durch die Gewalttat ihres (Ex-)Partners umgebracht. In Österreich ist es nicht anders. Dieses Thema geht der gestrige Krimi "Dämonen" aus der Serie "Unter anderen Umständen" (ZDF) an. Eine junge, hübsche Frau täuscht mit ihrer kleinen Tochter Suizid vor, um unterzutauchen und ein neues Leben anzufangen.