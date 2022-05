Liebe Nina, ich kann Dir gar nicht genug danken. Für Deinen Mut und Dein Herz. Ich weiß, dass wir uns nicht wiedersehen werden." Als Julie Bolschakows (Bella Dayne) Stimme aus dem Off ihren Dankesbrief liest, weiß auch der Zuseher, dass es kein Wiedersehen geben wird. Kurz zuvor hat Nina Rubin ihre Zeugin in letzter Sekunde in den Flieger gesetzt. Dann: ein Schuss. Die Berliner Kommissarin wird tödlich getroffen.