Hunter (Adrian Greensmith) und Kevin (Jaeden Martell) sind zwei schrullige Außenseiter. Ihr Traum: Mit ihrer Heavy-Metal-Combo Skullfucker wollen sie den Bandwettbewerb der Highschool gewinnen. Dass der Bandname der Direktorin schwer aufstößt, ist noch das kleinste Problem. Als das Cello spielende Zornbinkerl Emily (Isis Hainsworth) Interesse an der Band – und speziell an Kevin – zeigt, droht der Traum zu platzen. Denn eine "Yoko" ist das Letzte, was Skullfucker brauchen ...