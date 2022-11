Lebt im 14-jährigen Jakob die Seele von dem Piloten Leo (Laurence Rupp) weiter, der bei einem Flugzeugunglück starb und zum Held wurde, weil er die Passagiermaschine Terroristen entriss und Schlimmeres verhinderte? Ist seine Frau Allie (Julia Koschitz) verrückt, weil sie Jakobs Geschichte glauben will, während dessen Mutter (Brigitte Hobmeier) am Verzweifeln ist? Antworten auf diese Fragen sucht die Serie "Souls" (Stream, Sky X) in acht Folgen.