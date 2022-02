Sie wird bis zu 37 Jahre alt, was mehr als 200 Menschenjahren entspricht. Sie jagt mit mehr als 100 Stundenkilometern, und sie ist seit Corona das gefürchtetste Tier der Welt: In "Die fabelhafte Welt der Fledermäuse" (gestern, arte) tauchte die gleichnamige Doku ein, und tief in die Leidenschaft von Forschergeistern: Warum wird die "Große Schiefkopfschrecke" von der Fledermaus verschont?