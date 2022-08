Die wortkarge Riesenbaumwurzel Groot – der Vin Diesel die Stimme leiht – zählt zu den heimlichen Stars im Marvel-Universum. In beiden "Guardians of the Galaxy"-Filmen sowie in zwei "Avengers"-Blockbustern generierte der hölzerne Gefährte, der außer dem Satz "Ich bin Groot" kein Wort spricht, die meisten Lacher. Logisch, dass der Fan-Liebling jetzt seine eigene Serie bekommt.