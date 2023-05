Vor knapp 30 Jahren war Arnold Schwarzenegger Star des Films "True Lies". Die Action-Kino-Ikone (75) gab einen CIA-Agenten in so geheimer Mission, dass er sogar seine Frau, Oscar-Preisträgerin Jamie Lee Curtis (64), belügen musste. So lange, bis ihm alles bildgewaltig um die Ohren flog. Seit gestern feiert Arnie sein Netflix-Debüt in der Serie "Fubar", einer Neuauflage von "True Lies".