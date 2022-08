Noble Fassade, düsteres Geheimnis: Ziemlich gruselig geht’s im neuen, hochkarätig besetzten Thriller des britisch-iranischen Horror-Spezialisten Babak Anvari zu. "I came by" ("Ich war da") ist seit gestern auf Netflix zu sehen. Darin steht der honorige Richter und Uni-Professor Hector Blake im Mittelpunkt, der in seiner feinen Villa einige Leichen im Keller hat.