Ab 30. September lädt der Urfahranermarkt in Linz wieder all jene zum Vergnügen, die es sich leisten können. Die junge Alleinerzieherin Marie zählt nicht dazu. Für sie wird die Welt der Schausteller zum Zufluchtsort im Drama "Zwischen uns die Nacht" in der ZDF-Reihe "Shooting Stars" (gestern und TVthek).