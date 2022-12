Ein sonntäglicher TV-Abend wie gestern ohne neuen "Tatort" ist möglich, aber sinnlos? Meistens, nicht aber im Advent. Das traditionsreiche Genre des Weihnachtsfilms bietet neue Möglichkeiten – gestern etwa mit "Last Christmas" (20.15, RTL). Wer den Titel liest und Musik-Ikone George Michael (1963–2016) singen hört, befindet sich bereits mitten im audiovisuellen Erlebnis, das so entzückend ist wie die Hauptdarstellerin: Emilia Clarke ("Game of Thrones").