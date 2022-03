Mit einem Fall aus der Kunstbranche kriegt das gerne gekünstelt durch die kriminelle Welt stolpernde Zürcher "Tatort"-Ermittler-Duo Ott (Carola Schuler) und Grandjean (Anna Pieri Zuercher) endlich Bodenhaftung. In Formalin getränkt und in Nylon gewickelt hängt in der gestrigen Ausgabe "Schattenkinder" die Leiche des jungen, auffällig an Haut und Augen tätowierten Max Escher in einer Lagerhalle.