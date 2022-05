Krimi geht immer, Krimi mit Humor noch besser – das ist die Devise, der viele Fernsehmacher derzeit besonders gerne folgen. So lässt sich auch der aktuelle Fall aus der Reihe "Marie Brand" (heute, 20.15 Uhr, ORF 2) in die Kategorie "Krimi plus" einreihen. Unter einem Müllberg wird auf einem Recyclinghof eine Leiche gefunden. Lutz Kühm war in dem Unternehmen Lastwagenfahrer.