"Was ist denn los?", fragt er. Sie: "Du hast kein Wort mit mir geredet. Nicht mal ,schönes Wetter heute‘." Er: "Aber es ist ja auch kein schönes Wetter." Ein ganz normaler Urlaubsdialog – zu erleben nicht in einer Romanze, sondern in "Soko Wismar" (gestern, ZDF). Wenn Kommissare eine Reise gewinnen, wartet Arbeit auf der kleinen ostfriesischen Insel Langeoog. Wie ist dort die 18-jährige Ella ums Leben gekommen? Hat sie wirklich ihr Vater im Rausch erschlagen? Viele geraten unter Verdacht.