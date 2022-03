Wie es ist, wenn im Dorf plötzlich Bomben fallen, zeigt die Reportage "An der Frontlinie", die derzeit in der Arte-Mediathek zu sehen ist und kurz vor Ausbruch des Krieges im Donbass in der Ukraine aufgenommen wurde. Reporter Roman Schell begleitete Psychologin Jekaterina, die seit Jahren in die Dörfer an der Grenze zu Russland fährt, um Hilfsgüter zu bringen und Jugendliche zu betreuen.