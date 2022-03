Hans Sigl ist in seiner Rolle als Doktor Martin Gruber seit 15 Staffeln im Dienste der Medizin quotentechnisch äußerst erfolgreich unterwegs. Als Arzt mit einzigartigem Spezialwissen in sämtlichen Fachrichtungen, als Mensch, der mit den Frauen einfach immer nur Pech hat, ist Sigl der Mastermind hinter dieser Erfolgsgeschichte. Hin und wieder taucht der gebürtige Steirer auch in anderen Filmen auf. Etwa im ZDF-Thriller "Der Feind meines Feindes" (morgen, 20.15 Uhr, ORF 2).