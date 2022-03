Amazon Prime greift mit seinen eigenproduzierten Serien oft in den Gatsch, mit "The Marvelous Mrs. Maisel" ist dem Streamingservice aber ein echter Volltreffer gelungen. Auch in der kürzlich zu Ende gegangenen vierten Staffel hält die Erfolgscomedy über die jüdische Hausfrau und Komikerin Midge Maisel (Rachel Brosnahan) im New York der 60er ihr hohes Qualitätsniveau.