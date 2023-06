Rüdesheim ist so etwas wie „Hallstatt“ im Rheingau. Dass aus ihrer Japanreise mit dem Chor nichts wird und Marie stattdessen in dem kleinen deutschen Örtchen landet, macht so gesehen wenig Unterschied. Ihre auf Kur weilende Mutter hat sich ins Koma begeben, um die Reisepläne ihrer Tochter zu vereiteln.