Der Naturwissenschafter Harald Lesch liest nur noch Zeitungen, die Sachverhalte auf Basis fundierter Recherche einordnen: "Damit ich gar nicht mehr in die Schleife gerate, mir etwas vorstellen zu müssen, sondern ich kriege gesagt, was hinter den Nachrichten steckt." In der ZDF-Reihe "Lesch sieht Schwartz" erörterte der 61-jährige Physik-Professor der Uni München zusammen mit dem katholischen Pfarrer Thomas Schwartz, dass Hysterie in krisenhaften Zeiten wie aktuell auch keine Lösung sei.