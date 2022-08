Jella Haase trägt in der Netflix-Serie "Kleo" einen blitzblauen, als sie in die Katakomben Ost-Berlins hinabsteigt, um in West-Berlin als DDR-Auftragsmörderin tätig zu werden. Dieser Vergleich mit Tarantino ist nicht als Kritik an einer Kopie zu verstehen, sondern als Kompliment: Endlich traut man sich im Nachbarland, ohne Scheren im Kopf eine audiovisuelle Erzählung anzupacken, die sich mit der DDR komödiantisch grotesk, aber nicht nostalgisch verklärt beschäftigt.