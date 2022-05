Liebe ist unberechenbar. Und? Ah, ja, das war auch der Titel der gestrigen Episode einer Rosamunde-Pilcher-Verfilmung (ORF 2). Die Autorin verstand es wie immer wieder bestens, das Leben in Schwarz und Weiß, in Gut und Böse zu unterteilen und dass dies am Ende auch noch glaubhaft war. Zumindest kurz.