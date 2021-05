Zwischen 1976 und 1977 versetzte Serienkiller David Berkowitz, der in die Kriminalgeschichte als "Son of Sam" einging, New York in Angst und Schrecken. Sechs Morde und sieben Verletzte gingen auf das Konto des Psychopathen, der mit einer Pistole vom Kaliber 44 tötete. Doch handelte Berkowitz wirklich allein oder war er nur einer von mehreren Tätern? Dieser Frage geht die exzellente True-Crime-Doku "Sons of Sam" (ab sofort auf Netflix) nach.