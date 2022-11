Was passiert, wenn ein millionenschwerer Fußballstar zu seinen Wurzeln zurückkehrt? Das zeigt die Serie "S. O. S. David Beckham" auf Disney+. Bei den Westward-Boys in London läuft nichts nach Plan. Nach sechs Runden in der Echo-Premiere-League liegen die Teenager ohne Punkt auf dem letzten Platz. Sie sind frustriert – bis die Mannschaft einen besonderen Trainer bekommt: Superstar David Beckham, einen der bekanntesten Fußballer der Welt.