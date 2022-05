Eine ruhige Vorstadtsiedlung im Film verheißt selten Gutes. Und Frieden so gut wie. Schon gar nicht in "Wendehammer", so der Name des Ortes wie der neuen sechsteiligen Serie (gestern, ZDF) um ein Freundinnen-Quartett. Meike (Meike Droste) bangt um einen Kita-Platz. Franzi (Susan Hoecke), selbst Juristin, hält als zweifache Mutter ihrem Juristen-Gatten den Rücken frei, Ärztin Samira (Elmira Rafizadeh) entscheidet sich gegen ein Kind und ihr Partner sich gegen sie.