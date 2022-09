Ein alter Mann, der mit seinen Hunden plaudert, von Visionen seiner toten Ehefrau geplagt wird und in der Früh Probleme hat, die Socken ordentlich anzuziehen. Dan Chase (Jeff Bridges) wirkt wie ein gemütlicher Pensionist, ein bisserl schrullig vielleicht. Doch ist Chase, die Hauptfigur in der neuen Thrillerserie "The Old Man" (ab sofort zu sehen auf Disney+), kein gemütlicher Opa, sondern ein vor drei Jahrzehnten abgetauchter, ehemaliger CIA-Agent.