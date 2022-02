Auf einer Stiege beim Isarufer wird am Faschingswochenende die Leiche eines 70-Jährigen gefunden. So startet der gestrige "Tatort" aus München mit dem Titel "Kehraus". Ein Begriff, der besagt, dass nach der großen Gaudi zusammengeräumt wird. Kurz davor soll sich der nun tote Mann (im Zivilberuf ein Goldhändler) in "Irmis Stüberl" ums Eck mit einem kostümierten Gast gestritten haben. Wichtigste Zeugin ist das "Rotkäppchen" Silke Weinzierl (Nina Proll), das für eine unmittelbare Befragung zu