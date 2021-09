Quentin Tarantino hat sie für seinen Hollywoodfilm "Death Proof" (2007) besetzt. Neben Margot Robbies "Harley Quinn" hat sie in "Birds Of Prey" (2020) böse Buben aufgemischt. Jetzt hat die Amerikanerin Mary Elizabeth Winstead im Netflix-Film "Kate" endlich eine tragende Hauptrolle, die der zähen 36-Jährigen wie auf den durchtrainierten, kampfbereiten Leib geschrieben scheint: Kate ist eine Auftragskillerin in Tokio, die immer mehr an ihren tödlichen Aufträgen zweifelt.