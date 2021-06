Die so düstere wie grandiose Krimi-Serie "Bosch" – nach der Bestsellerreihe von Michael Connelly – ist zu Recht die erfolgreichste Eigenproduktion von Amazon Prime. In der jetzt angelaufenen siebten und finalen Staffel verschlägt es Detective Harry Bosch (grandios: Titus Welliver) in das hispanische Viertel von Los Angeles, wo Gang-Streitereien einem Mädchen das Leben gekostet haben.