Vor der Scheidung ist nach der Scheidung: Das Match "Merz gegen Merz" geht in die nächste Runde und weitet die Comedy-Serie über das Scheitern einer Ehe erstmals zur Tragikomödie in Spielfilmlänge (gestern, ZDF) aus. Eine Hochzeit ist ein emotionales Ereignis. Sind es zwei – eine goldene und eine unmittelbar bevorstehende wie in der Folge "Hochzeiten" –, öffnen sich der siebte Himmel und die tiefsten Abgründe der Liebe.