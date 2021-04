Gnadenlos presst die ARD mit der Reihe "Daheim in den Bergen" alles touristisch Verwertbare aus dem Oberallgäu heraus. Seit 2018 werden in diesem Berge-Idyll zwischen den Leitners und den Hubers Beziehungen angebahnt und Konflikte ausgefochten, da können Ziehharmonika und Schrumm-Gitarre noch so harmonisch zirpen.