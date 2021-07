Es ist einer der schockierendsten Mordfälle in der Geschiche Irlands: Kurz vor Weihnachten 1996 wird die französische Filmproduzentin Sophie Toscan du Plantier in einem abgeschiedenen Kaff erschlagen. Die tolle dreiteilige Netflix-Doku "Sophie – Ein Mord in West Cork" zeichnet den rätselhaften Fall nach.