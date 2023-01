Oba in Immastüll red niemand mitanond." Was für ein Satz im breitesten Kärntner Dialekt! Im fiktiven Dörfl namens Immerstill ist die Welt der alten weißen Männer noch im Lot. Sie nehmen sich, sie greifen zu, egal, ob die Frauen das wollen oder nicht. Liebe unter Frauen gilt dafür als strafbares Delikt im ungeschriebenen Gesetzbuch in diesem Ort, in dem gerne alles unter den Teppich gekehrt wird.